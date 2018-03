Milan, Kalinic e Bacca: due permalosi in esubero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, in estate il Milan dovrà fare i conti sulle possibile cessioni nel reparto offensivo. Sì perché da una parte c'è Nikola Kalinic, che non sta convincendo e che non sta vivendo al meglio tutte le ultime esclusioni messe in pratica da Gattuso; dall'altra c'è Carlos Bacca che nonostante il discreto andamento con la maglia del Villarreal, difficilmente verrà riscattato e dunque tornerà a Milanello con un altro grande dubbio sulla propria testa. I rossoneri potrebbero decidere di venderli entrambi oppure di tenere...il meno permaloso.