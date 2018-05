Milan, Kalinic e Silva via indipendentemente dal pronunciamento Uefa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra i giocatori in partenza in casa Milan ci sono anche Nikola Kalinic e André Silva. Come riporta stamane La Gazzetta dello Sport, il Milan sta già valutando di sistemare altrove i due centravanti, indipendentemente dal pronunciamento Uefa. Secondo quanto riferito dalla rosea, dunque, sia il croato che il giovane portoghese lasceranno il club rossoneri nelle prossime settimane.