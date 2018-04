Milan, Kalinic e un destino ormai segnato: il futuro non sarà rossonero

© foto di Federico Gaetano

Dopo una sola stagione Kalinic sembra già destinato a lasciare il Milan. L’attaccante croato infatti ha attraversato moltissimi momenti di difficoltà in questa avventura più nera che rossa e con Gattuso la panchina è diventata anche tribuna. Per il tecnico milanista l’atteggiamento, la voglia di fare e la determinazione mostrati in allenamento sono tutto e a Kalinic pare che però sia mancato tutto questo, una dimostrazione di un amore giunto al capolinea quasi prima di iniziare. Arrivato dalla Fiorentina con i migliori intenti, tra Kalinic e i tifosi non c’è mai stato un grande feeling come hanno spesso sottolineato i fischi riservati all’attaccante da San Siro. Troppi gli errori sotto la porta, anche grossolani, un atteggiamento sbagliato in campo e l’essere spesso il cocco di Montella non hanno aiutato questo rapporto crollato definitivamente con l’arrivo di Gattuso che saggiamente ha preferito puntare sul giovane Cutrone, che al momento personifica tutto ciò che la leggenda rossonera ha sempre predicato. Per Kalinic dunque un addio a giugno sembra sempre più probabile e la Cina, rifiutata quando vestiva la maglia della nazionale, pare la destinazione più facile da raggiungere. Oltre a Cutrone infatti, anche André Silva dopo un avvio molto complicato è riuscito a sbloccarsi facendo del lavoro in allenamento il suo slogan principale mentre Kalinic sembra quasi ormai troppo distante dalla causa rossonera per crederci fino in fondo: il suo destino sembra ormai segnato.