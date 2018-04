Milan, Kalinic gol ma Gattuso non si accontenta: "Troppe occasioni, poche reti"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

A secco dal 3 dicembre del 2017, Nikola Kalinic ha ritrovato ieri il gol ma Gennaro Gattuso, nelle parole riportate da Il Corriere dello Sport, continua a non essere soddisfatto. "Sono contento per il suo gol, spero si sia ritrovato ma creiamo tanto e facciamo poche reti. E' un nostro problema e abbiamo perso una grande occasione per restare in corsa per la Champions League".