Milan, Kalinic il più economico per l'attacco ma la Viola non molla

Nikola Kalinic continua ad essere un obiettivo concreto del Milan, anche se il croato è volato in Germania con la Fiorentina per la mini tournée. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ieri l'intermediario dell'affare è tornato a Milano e in attesa di avere altri colloqui con il Milan ha di nuovo ascoltato le pretese viola. Kalinic - si legge - è il più economico dei centravanti seguiti del Milan, ma per la Fiorentina vale almeno 25 milioni, componibili in parte fissa, bonus ed eventuali contropartite