Milan, Kalinic il preferito: servono 30 milioni di euro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua il pressing del Milan su Nikola Kalinic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i rossoneri che non si fermeranno ad Andrè Silva e cercano un'altra punta, hanno nel croato il favorito numero uno. Il viola ha una clausola da 50 milioni di euro ma può partire per 30. Con la Fiorentina occhio anche a Borja Valero e Paletta, anche se nella giornata di ieri è stato smentito l'interesse del club per il centrocampista. Il difensore potrebbe essere una possibile pedina di scambio.