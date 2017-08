Milan, Kalinic resta sempre un'opzione valida per l'attacco

© foto di Giacomo Morini

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan potrebbe tornare alla carica per Nikola Kalinic. La trattativa negli ultimi giorni è entrata in una fase di stallo, ma l'acquisto di una punta resta una priorità per Fassone e Mirabelli. L'attaccante viola, tra l'altro, potrebbe arrivare a prescindere dal grande colpo: Aubameyang resta il favorito, sempre valida l'opzione Belotti.