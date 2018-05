Milan, Kalinic verso l'addio a giugno. E André Silva è in bilico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’esperienza al Milan di Kalinic potrebbe concludersi a fine stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, il centravanti croato ha già un piede fuori da Milanello. L’attaccante ex Fiorentina piace in Germania, ma il Milan spera in una ricca offerta dalla Cina. Incerto anche il futuro di André Silva. C'è chi vorrebbe dargli una seconda chance e chi, invece, vorrebbe cederlo subito. Al momento, l’unico sicuro di rimanere è Cutrone.