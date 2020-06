Milan, Kalulu è arrivato in città assieme alla famiglia. Domani le visite mediche del francese

E' arrivato a Milano, Pierre Kalulu, in attesa di svolgere domani le visite mediche col Milan. Come riportato da Sky, infatti, il francese classe 2000 ha da poco raggiunto il capoluogo lombardo (con un van insieme a tutta la sua famiglia): arrivato a parametro zero dopo l'esperienza al Lione, il difensore sosterrà domani i test di rito, prima di iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in maglia rossonera.