Milan, Kalulu firma per 5 anni. Un giovane da far crescere a Milanello

Primo giorno interamente rossonero per Pierre Kalulu. Ieri il francese ha svolto le visite mediche con il Milan fin dal mattino e in serata è stato accolto dalla dirigenza in sede per firmare il contratto di 5 anni. Arriva dal Lione a parametro zero, ha 20 anni e non ha mai giocato in prima squadra, ma dalla Francia assicurano che questo aspetto si può facilmente spiegare. Kalulu è stato un perno del settore giovanile del Lione e in estate doveva finalmente compiere il salto di qualità in prima squadra. Fino ad ora non ha giocato perché aveva tre terzini davanti nelle gerarchie, ma proprio per trovare maggiore spazio Kalulu ha preferito lasciare la Ligue 1 e rispondere alla chiamata di Paolo Maldini. E’ stato lui, insieme a Frederic Massara, a corteggiarlo a lungo per portarlo in rossonero. Kalulu è un terzino destro di spinta, disciplinato, ma che all’occorrenza può essere schierato anche come centrale di difesa. Ha firmato per 5 anni ma potrà giocare solamente dalla prossima stagione, mentre nei prossimi giorni comincerà ad allenarsi a Milanello per conoscere i futuri compagni di squadra e prendere confidenza con le strutture. Non sarà titolare della corsia destra, attualmente occupata da Calabria e Conti, anche perché la dirigenza proverà ad acquistare un elemento di maggiore esperienza in quella zona del campo. Tra i profili maggiormente seguiti c’è Denzel Dumfries del Psv.