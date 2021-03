Milan, Kalulu: "Il ruolo? L'importante è andare in campo. Un bene giocare ogni tre giorni"

Il giocatore rossonero Pierre Kalulu è stato intervistato da Milan TV nel pre partita di Milan-Napoli:

Una gara importante per la Champions: “Sappiamo che è molto importante per la corsa Champions, saremo concentrati come lo siamo per ogni partita. Penso che faremo un buon match, il gruppo è pronto”.

Sul suo ruolo: “Non ho un ruolo preferito, mi piace quando gioco. Sono felice di fare quello che mi chiede l’allenatore, che sia il terzino o il centrale”.

Sui tanti impegni ravvicinati: “Devo essere onesto, da giocatore è importante giocare ogni tre giorni. Il livello si mantiene alto, rimani in condizione anche mentalmente. Siamo felici di questo”.