Milan, Kessié: "Gioco contro la ex: è decisiva per me e il mio futuro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha così parlato a Premium Sport prima della partita che attende i rossoneri sul campo dell'Atalanta: "La finale di Coppa Italia è passata e per noi è finita, ora dobbiamo giocare questa partita alla morta. Atalanta? Questo è il calcio, oggi gioco contro la mia ex squadra ma questa partita è importantissima per me e il mio futuro".