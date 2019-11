© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Franck Kessié è stato fatto fuori dai convocati per Juventus-Milan di stasera. La spiegazione ufficiale tira in ballo una carenza di forma fisica e, come riporta La Gazzetta dello Sport, la storia tra l'ex Atalanta e i colori rossoneri sembra essere giunta ormai ai titoli di coda. Il giocatore è apparso svogliato dopo le ultime panchine, pare che qualcosa si sia rotto.

Ora è sul mercato - La decisione di non convocarlo è stata presa di comune accordo. Il giocatore, poco motivatom, si è allenato male in settimana e ha ammesso di non sentirsi particolarmente pronto. Con ogni probabilità, l’ex Cesena ha capito di essere scivolato nelle gerarchie e ha perso lo spirito giusto. Ma questa non può certo essere una giustificazione. Franck, dunque, resta a casa a ritrovarsi, ma per il momento più che altro si ritrova sul mercato.