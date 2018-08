Milan, Kessie al 45': "Continuiamo così e concentrati fino alla fine"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'intervallo del match contro la Roma, il centrocampista del Milan Franck Kessie ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Possiamo tenere i novanta minuti. Dobbiamo continuare così ed essere concentrati fino alla fine".

Finora è la partita perfetta?

"Per tutti non solo per me, dobbiamo essere concentrati per concludere la partita su questi ritmi".