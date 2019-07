Milan, Kessie al passo d'addio: maxi tesoretto dalla cessione dell'ivoriano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Franck Kessie pronto per salutare il Milan. A ventidue anni, spiega Tuttosport, resta una piccola grande miniera d'oro per il mercato rossonero nonostante tecnicamente e tatticamente non sia considerato indispensabile per il progetto. Per questo potrebbe partire e portare nelle casse del Milan fino a 35 milioni di euro. Sirene londinesi per Kessie: ci sono infatti Arsenal, Tottenham e West Ham.