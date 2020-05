Milan, Kessie ancora bloccato in Costa d'Avorio. Si aspetta anche la data di ripresa

vedi letture

Non solo Ibra. Anche Kessié deve ancora rientrare in Italia. Il centrocampista è bloccato in Costa d’Avorio, nazione al momento “chiusa” e dalla quale è difficile uscire. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan finora non gli ha mandato segnali negativi e non ha messo a disposizione un jet privato. Perché la Costa d’Avorio non è dietro l’angolo e perché in mancanza di una data certa di ripresa delle attività - sottolinea la rosea - tutto ciò sarebbe sembrato inutile più che inutilmente costoso.