Milan, Kessie: "Coppa Italia è passata, ora vinciamo questa gara"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista rossonero Franck Kessié ha parlato ai microfoni di Milan TV prima del match contro l'Atalanta: "Da due anni l'Atalanta gioca un calcio fantastico, oggi dobbiamo dare tutto per vincere. La squadra è stanca? No, è solo questione di testa. Dobbiamo rimanere con la testa sulla gara e non pensare alla stanchezza. La Coppa Italia è il passato, è andata, ora proviamo tutto per vincere questa" riporta Milannews.it.