Milan, Kessie fatica a rientrare in Italia: mancano i voli a causa del Coronavirus

Franck Kessie sta registrando alcune difficoltà per organizzare il proprio rientro dalla Costa D'Avorio. Il club rossonero, infatti, ha ordinato a tutti i giocatori che sono all'estero di rientrare entro giovedì ma il centrocampista - riporta Sky Sport - non è ancora riuscito a trovare un volo che lo riporti in tempo utile a Milano per i problemi delle compagnie aeree a causa del Coronavirus. Il Milan monitora la situazione ma spegne il caso sul nascere: non c'è preoccupazione per un possibile ritardo visto che non ci sono ancora date certe sulla possibilità di tornare ad allenarsi e sull'eventuale ripresa del campionato.