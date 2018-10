Milan, Kessié: "Gattuso ci ha detto bravi, ma manca ancora troppo"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Franck Kessie, centrocampista del Milan, intervistato da MilanTv, parla così del successo colto in pieno recupero contro il Genoa: “Oggi volevamo tutti la vittoria ed è arrivata. Ho fatto quello che mi chiedeva il Mister, l’ho fatto per tutti e per la squadra. Ho sperato nel gol di Romagnoli, volevo i tre punti e sono arrivati. Classifica? Tutto è positivo però dobbiamo stare più concentrati per finire il campionato così, mancano ancora tantissime partite. Gattuso? Ci ha detto bravi, ma ci sono ancora tante partite, dobbiamo continuare così. Udinese? Sta sera parliamo del Genoa, sono contento, da domani pensiamo all’Udinese”.