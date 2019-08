Milan, Kessie in uscita ma non sarà facile trovargli una sistemazione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nome di Franck Kessie è sempre in uscita dal Milan. Nonostante il giocatore voglia restare in rossonero il club potrebbe decidere di cederlo ma a oggi non è ancora arrivata la giusta offerta e non sarà facile per la società di via Aldo Rossi trovare una sistemazione all'ivoriano adesso che il mercato in Premier è chiuso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.