Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan potrebbe prendere in considerazione la cessione di Franck Kessié già a gennaio in caso di offerta da almeno 30 milioni di euro. Sono diverse le squadre interessate, sia in Italia che in Premier League, con la Fiorentina in cima alla lista. In Serie A, lo segue con interesse anche il Napoli, mentre in Inghilterra, ci sarebbero Wolverhampton e West Ham.