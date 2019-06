Milan, Kessie non è incedibile. Ma servono più di 30 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è da escludere un’eventuale cessione di Franck Kessie. L’ivoriano non è considerato incedibile dal club rossonero e ha molti estimatori in Premier League. Da capire il giudizio che esprimerà su di lui il neo allenatore Marco Giampaolo. La sua cessione non genererebbe una plusvalenza piena, ma per più di 30 milioni il Milan è disposto a parlarne.