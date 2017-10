Milan, Kessie: "Non importa il gioco, il derby va vinto in ogni modo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato dal Corriere della Sera, il centrocampista del Milan Franck Kessie ha parlato dell'impatto in rossonero ed anche del derby: "Il Milan mi ha chiamato per tornare in Champions. Questa è una nuova sfida per me, voglio essere all’altezza. Cambiamento? L’Atalanta gioca per restare in serie A, il Milan per vincere lo scudetto. È chiaro che le pressioni siano maggiori, ma io non leggo niente, né giornali né social. Obbligati a vincere il derby? Il derby va vinto, non importa se si gioca bene o male, va vinto in qualunque modo. Il giocatore più temuto? Perisic".