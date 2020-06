Milan, Kessié: "Ora ogni partita è una finale, dobbiamo dare tutto"

vedi letture

Intervistato da Sportmediaset.it, il centrocampista rossonero Franck Kessie ha parlato così della ripresa e del finale di stagione. Di seguito le sue dichiarazioni:

Com’è stato questo lungo periodo di stop?

“Un momento molto difficile e complicato per me e per tutti. Siamo stati tutti chiusi a casa per tanto tempo, per fortuna ora la vita piano piano sta ricominciando”.

Com’è stato tornare ad allenarsi a Milanello?

“Il primo allenamento è stato difficile, ero molto stanco perché il motore era calato un po’di giri, ma avevo voglia di ricominciare. I primi due-tre giorni sono stati complicati”.

Che cosa è mancato a Torino contro la Juventus?

“Abbiamo lottato e ci abbiamo provato, ma con un uomo in meno per noi è stato molto difficile. Abbiamo dato tutti il massimo fino all’ultimo, abbiamo pagato la partita d’andata”.

Cosa deve fare il Milan in campionato per riuscire a tornare in Europa?

“Dobbiamo lottare, giocare ogni partita come se fosse una finale e cercare di fare punti in ogni match che manca”.