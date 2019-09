© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Milan Franck Kessie ha presentato la sfida contro la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: “Quando perdi come contro il Torino fa sempre male, adesso pensiamo alla sfida di stasera. Dovremo dare ancora di più per prendere questi tre punti. noi per vincere dobbiamo giocare bene, dobbiamo dare tutto sul campo per questi tre punti”.