Milan, Kessie possibile sacrificato in estate: ipotesi Cina o Premier

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Cina e Premier chiamano Kessie. Il Milan costretto a sacrificarlo?": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Franck Kessie è finito nel mirino del Beijing Guoan in Cina e di Chelsea, Arsenal e Tottenham in Inghilterra. Il suo addio non avverrà comunque a gennaio, più probabile eventualmente in estate quando Gattuso avrà già Biglia, Bonaventura e Paquetà, a cui potranno aggiungersi Bakayoko e magari Sensi.