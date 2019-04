© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Franck Kessie potrebbe salutare il Milan a fine stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante l'ivoriano sia un punto fermo del centrocampo di Gattuso, il suo comportamento delle ultime settimane non è piaciuto alla società (dal litigio con Biglia nel derby allo sfottò per Acerbi nel post gara della sfida con la Lazio) che potrebbe decidere di cederlo qualora arrivasse un'offerta da 35 milioni di euro. Il centrocampista ha estimatori in Premier League.