Milan, Kessie può "finanziare" Correa. Per l'ivoriano servono 35 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il giocatore con cui il Milan pensa di fare cassa sembra Franck Kessie, ancora atteso a Milanello dopo Coppa d'Africa e meritate vacanze: lo rivela Sportmediaset, specificando che l'ivoriano ha mercato in Inghilterra dove più di una squadra ha fatto un sondaggio per lui. Lo stato maggiore rossonero però non ha intenzione di farlo partire per meno di 35 milioni più bonus. Solo con un addio importante e redditizio infatti si potrà procedere all'acquisto di Angel Correa, obiettivo numero uno per l'attacco di Giampaolo.