Milan, Kessie: "Spero che Higuain resti. Gattuso bravo e onesto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha parlato a Leggo: "Higuain via a gennaio? E' un grandissimo campione, crediamo molto in lui. Spero che resti qui con noi. Gattuso? E' un grande tecnico. Con lui non puoi non essere concentrato, se non dai il massimo ti urla dietro qualsiasi cosa. E' un tipo onesto. Obiettivi? All'inizio dell'anno abbiamo deciso di puntare alla Champions, e faremo di tutto per riuscirci".