Milan, Kessie studia da Khedira: Gattuso gli chiede 10 gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gennaro Gattuso chiede più incisività sotto porta ai suoi centrocampisti, in particolare a Franck Kessie: l'ivoriano ha fatto cinque reti l'anno scorso, sei all'Atalanta e ora a lui si chiede il salto di qualità in termini di efficienza in area di rigore. Khedira o Milinkovic-Savic sono i modelli a cui il rossonero deve ispirarsi, Gattuso è convinto di avere nel motore un bottino di gol insperati che farebbe davvero la differenza per le aspirazioni del Milan, stando a Tuttosport.