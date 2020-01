© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Franck Kessie dovrebbe essere impiegato dal primo minuto nel match di oggi pomeriggio contro il Cagliari. Un segnale forte che il Milan lancia anche in chiave mercato: l'ivoriano, infatti, poteva rientrare in un'operazione con l'Inter che avrebbe dovuto coinvolgere anche Matteo Politano. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i rossoneri starebbero pensando a rinforzare l'attacco ma non intendono indebolirsi a centrocampo. L'idea è quella di acquistare l'ala nerazzurra a prescindere.