Milan, Ki si allontana. Swansea fiducioso sul rinnovo

Sung-Yong Ki, insieme a Reina e Strinic, potrebbe essere uno dei possibili rinforzi a parametro zero del Milan in vista della prossima stagione. Ma il giocatore avrebbe intenzione di parlare del rinnovo con la società gallese soltanto quando la salvezza del club sarà cosa fatta, lo rivela WalesOnline. Gli Swans sarebbero fiduciosi riguardo alla permanenza di Ki in Premier League, anche se molto dipenderà appunto dalla permanenza in massima divisione.