Milan, Kjaer: "A Lille bella esperienza per me, ho ricordi importanti. Turnover? Meglio giocare"

Il difensore del Milan, Simon Kjaer, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Lille: "Il tempo in cui sono stato a Lille è stato molto importante, ho ricominciato e mi sono trovato benissimo. E' nato lì il mio primo figlio, sono stati due anni molto importanti per me. Avevamo una bella squadra, siamo cresciuti tanto. Da quel momento sono cambiate tante cose, sono sempre forti però e la società è solida, importante. E' sempre bello per me seguirli. Il turnover non mi riguarda? Io sto sempre meglio in campo, che fuori. Sono contento che il fisico e il modo di aiutare la squadra stia funzionando".