Milan, Kjaer: "Con Gasperini non ha funzionato. Qui per dare una mano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Simone Kjaer, nuovo difensore del Milan, parla in conferenza stampa dell'esperienza all'Atalanta, che non ha funzionato come si aspettava: "Non è andata bene con l'Atalanta, poi è arrivata questa possibilità e li ringrazio per avermi dato il permesso. L'Atalanta è una bella società ma col mister non ha funzionato a livello tattico. Aiutare i giovani? Devo cercare di dare una mano alla squadra e soprattutto ai più giovani. Devo far capire loro che bisogna lavorare al massimo tutti i giorni".

