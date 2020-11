Milan, Kjaer: "Nessun rancore per Gasperini. Eriksen mi ricorda me a Bergamo"

"A Bergamo ho giocato 6 partite, non abbiamo mai perso. Gasperini non mi ha mai detto 'sei troppo in là con gli anni' o 'giochi male', lasciarmi fuori è stata una decisione tattica". Non ha rimpianti legati alla sua breve parentesi all'Atalanta Simon Kjaer, che a La Gazzetta dello Sport ha precisato di non portare alcun rancore per Gasperini: "Non ho nulla contro di lui: non ha funzionato. Ho accettato le sue scelte, e quando non giocavo ne approfittavo per allenarmi. Volevo farmi trovare al top per la chiamata successiva. È arrivato il Milan. È andata bene, no?".

Un connazionale di Kjaer che non sta vivendo un buon momento è invece Christian Eriksen. Ne ha parlato così il difensore del Milan: "Siamo molto amici, ci sentiamo ogni settimana e appena possiamo ci vediamo. Mi ricorda la mia situazione a Bergamo: a volte le idee e i metodi di un tecnico vanno benissimo per te, a volte meno. So che non mollerà".