Milan, Kjaer: "Oggi abbiamo fatto una buona partita. Vado in campo e faccio il massimo"

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, il difensore rossonero Simon Kjaer ha commentato il successo contro il Celtic: "Provo a fare il massimo per dare una mano alla squadra. Oggi abbiamo fatto una buona partita. Nel secondo tempo forse abbiamo un po’ mollato ma l’abbiamo subito ripresa. La vittoria è meritata".

Siete sembrati sempre in controllo.

"Sì. Quando loro giocavano a tre dietro abbiamo avuto più spazio con i terzini mentre nel secondo tempo si sono sistemati a quattro e per noi c'è stata la possibilità andare all'uno contro uno. Nella ripresa dobbiamo migliorare sotto l’aspetto di non mollare".

Chi ha fatto l'errore sul gol del Celtic?

"Non ho ancora visto il gol in video, ma dobbiamo sicuramente migliorare per non lasciare il giocatore libero. Facciamo tre gol come una squadra e ne subiamo uno come una squadra".

La tua crescita?

"Io so che posso aiutare la squadra ma non pensavo che saremmo cresciuti insieme così velocemente, ma sul mio livello non ho mai avuto dubbi. So tutto il lavoro che c’è dietro, io vado dentro e faccio il massimo. Poi si può fare bene o male".

Come ti trovi con Pioli a marcare a uomo?

"Mi trovo benissimo, penso che una delle mie migliori qualità è la marcatura. Difendere uno contro uno mi stimola, do sempre il massimo in ogni duello. Nelle ultime due partite abbiamo fatto tanti duelli ad inizio partita, poi man mano andiamo sempre più a zona. Dipende dal momento della partita, se vinciamo c’è più attenzione sulla fase difensiva ma se siamo dietro bisogna accettare l’uno contro uno per forza".