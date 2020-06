Milan, Kjaer parla di Romagnoli: "Bravo ragazzo. E col tempo l'intesa sarà sempre migliore"

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato a Milan TV soffermandosi anche sul rapporto col compagno di reparto Romagnoli: "Non posso parlare per Ale, però per me il capitano è un giocatore di qualità e si vede. È una brava persona con cui puoi parlare, infatti parliamo spesso di aspetti tattici e cose da fare in campo. Per un difensore centrale fidarsi del proprio compagno, devi sapere come si muove e cosa fa in base alla situazione e con il tempo ti viene automatico. Ad esempio so se Ale salta su un pallone alto, se temporeggia in base alla situazione oppure interviene subito, quello dipende dal giocatore e con il tempo l’intesa sarà sempre migliore. I primi tempi qui con Romagnoli sono stati molto buoni, ma c’è ancora molto su cui migliorare, possiamo dare ancora di più alla squadra. Ma penso che abbiamo cominciato bene".