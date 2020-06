Milan, Kjaer potrebbe essere riscattato: ecco la cifra che chiede il Siviglia per il difensore

Potrebbe essere ancora a tinte rossonere il futuro di Simon Kjaer. Il difensore del Milan è in prestito dal Siviglia ma il club di via Aldo Rossi starebbe studiando le mosse per esercitare l’opzione di riscatto. Secondo quanto riportano i colleghi di Milannews.it, la cifra esatta dovrebbe essere di 3,5 milioni di euro, indennizzo più che abbordabile per la società.