© foto di Federico Gaetano

Il Milan ha subito provveduto a sostituire Mattia Caldara, passato all’Atalanta in prestito per diciotto mesi con diritto di riscatto. Il nuovo rinforzo per la difesa rossonera è arrivato proprio da Bergamo. Si tratta di Simon Kjaer, che ieri ha svolto le visite mediche di rito. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il danese è pronto per la Spal mercoledì in coppa.