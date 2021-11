Milan, Kjaer: "Quattro gol subiti da difensore fa male, impariamo dagli errori"

Il difensore del Milan Simon Kjaer parla così a Sky Sport dopo il ko contro la Fiorentina: "Il calcio è un gioco degli errori, abbiamo preso quattro gol e fa male per un difensore come me, ma vinciamo e perdiamo insieme. Il calcio è così, dobbiamo impegnarci e imparare dagli errori che abbiamo fatto stasera. Dobbiamo migliorare, anche in vista del match di mercoledì a Madrid".

Sulla sua carriera: "Tante volte ho provato a venire al Milan. Quando ero all'Atalanta è arrivata la possibilità. Ogni tanto ci penso, ma sto ancora giocando, mi diverto, quando smetterò mi guarderò indietro".

Sulle parole di Stefano Pioli: "Ha parlato dopo la partita, non lo fa spesso. Ha detto cose importanti, dobbiamo imparare dagli errori di stasera e migliorare. Abbiamo creato tante occasioni, ma poi abbiamo preso quattro gol e questo è troppo".