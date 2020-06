Milan, Kjaer ritrova la Roma: "Negli ultimi 2-3 anni è migliorata tanto"

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato a Milan TV soffermandosi anche sulla Roma, prossima avversaria in campionato: "La squadra è cambiata completamente, non credo ci sia un giocatore che c’era quando giocavo lì. È sempre stata una buona squadra con buone qualità e buoni giocatori, sia in avanti che dietro, e secondo me negli ultimi 2-3 anni sono migliorati tanto. Nel periodo in cui sono stato lì con Luis Enrique è stato un periodo che li ha aiutati a trovare la loro identità. È un big match, quelle partite che vogliamo giocare. Anche senza tifosi è una grande partita contro una grande squadra che dobbiamo fare di tutto per vincere perché il nostro obiettivo è risalire la classifica".