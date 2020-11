Milan, Kjaer: "Serata storta, ma ogni tanto perdere è utile per dare una sveglia"

Il Milan perde contro il Lille, affondato dalla tripletta di Yazici che costa anche il primato nel girone H di Europa League. Una sconfitta che Simon Kjaer, difensore dei rossoneri, vuole dimenticare in fretta voltando pagina e concentrandosi sulla prossima sfida. "Vinci o perdi, bisogna sempre imparare dalla partita ciò che si sbaglia. Oggi abbiamo sbagliato un po' di più, fa male perdere 3-0 in casa ma impariamo a guardare avanti a testa alta. Non è ok però dobbiamo continuare" ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. Una serata storta quella del Milan che neanche il danese riesce a spiegarsi: "Difficile dire dove abbiamo sbagliato. Tatticamente siamo messi bene, ma se arrivi tardi sui duelli lo paghi come con il Lille. Abbiamo concesso superiorità numerica e abbiamo sofferto. La mentalità però non è in dubbio. Stasera abbiamo perso ma non significa che siamo una brutta squadra: ogni tanto fa bene perdere, dà una sveglia" ha concluso il difensore.