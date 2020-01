Milan, Kjaer: "Sognavo da anni di indossare questa maglia"

Il nuovo acquisto rossonero Milan Kjaer ha parlato a MilanTV dopo la firma sul contratto:

Cosa pensa del Milan?

"E' una società storica, in cui hanno giocato alcuni tra i campioni più forti della storia del calcio. Qua sono stati i difensori centrali forse più forti di sempre: Maldini, Nesta e Baresi. Il Milan per me è stato un sogno per tanti anni e finalmente sono qui, ho scelto i rossoneri per questo motivo".

C'è un calciatore del Milan del passato a cui si ispira?

"Maldini".

Prima di firmare ha chiesto qualche consiglio ai danesi che hanno vestito la maglia del Milan?

"Ho parlato con Tomasson una settimana fa e lui mi ha sempre parlato bene del Milan e di Milano".

Lei segna spesso su punizione, una particolarità per un difensore.

"Secondo me è un'abilità che o hai o non hai: io ce l'ho e quindi la alleno. In alcune squadre in cui ho giocato mancava un tiratore e allora mi sono allenato per diventarne un titolare. Io non devo tirare per forza, se c'è un tiratore che segna va benissimo. Se manca, io ci sono".

Come è cambiato il campionato di Serie A rispetto alla sua prima esperienza?

"Adesso sono tornati dei giocatori forti in Serie A e le squadre italiane stanno facendo meglio in Europa. Non è più un calcio fatto di squadre chiuse e ripartenze, ora c'è un gioco più veloce e moderno".

Qual è il suo obiettivo con la maglia rossonera?

"Portare il Milan il più in alto possibile. Qua ci sono tanti giovani e tanti giocatori con tanta qualità. Sono venuto qua, dove c'è un progetto interessante. Sono solo in prestito, ma spero di poter guadagnarmi il rinnovo e poter fare il massimo per il Milan".

Il numero 4 ricorre spesso sulla sua maglia, per quale motivo?

"Ho incominciato in Danimarca con il 4 ed è lo stesso numero che indossava mio padre quando giocava. Ogni volta ho sempre cercato di giocare con questo numero, se non era disponibile cercavo quello successivo disponibile: 14, 24, 34 e così via. In questo caso c'erano il 14 e il 24 disponibili, ma mio padre mi ha consigliato il 24 perché è il numero con cui ho cominciato in Italia. Speriamo che è il numero con cui finiremo in Italia".

Cosa significa essere il capitano della Danimarca?

"Una cosa difficile da spiegare a livello di emozioni. E' un onore per me"

Come sta fisicamente?

"Molto bene. So al 100% di essermi allenato tanto e fisicamente sto al top. Sono pronto".

Cosa pensa di Ibrahimovic?

"Lui non ha bisogno che io o qualsiasi altra persona del calcio ci mettiamo qui a dire quanto sia forte. Tutti sanno che anche a 38 anni, pur non avendo lo stesso fisico di 10 anni fa, però è ancora forte. Anche con il Cagliari si è visto come faccia la differenza ed è il motivo per cui il Milan lo ha preso".