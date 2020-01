© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato così a Sky Sport prima del fischio d'inizio della partita contro il Brescia: "Speravo di iniziare la mia avventura qui così. Dare una mano alla squadra e vincere come nelle ultime due partite è quello che voglio. Dobbiamo restare umili e continuare su questa squadra".

La zona Europa in caso di vittoria?

"Sì, speriamo. Però sappiamo che stasera non sarà facile, giocare qui non è semplice per nessuno. Ma siamo concentrati per dare il massimo".