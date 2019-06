© foto di Imago/Image Sport

Il Milan è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione e secondo quanto riportato da Sportmediaset i primi obiettivi sono Andrej Kramaric e Dejan Lovren. A Casa Milan si continua a lavorare e Zvonimir Boban sta affiancando Paolo Maldini per il mercato soprattutto per quanto riguarda i giocatori esteri, in particolare, appunto, quelli croati.

I prezzi - Per il doppio colpo servirebbero 50 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere finanziata solo attraverso alcune cessioni, a cominciare da quella di Gianluigi Donnarumma che è tornato di moda in casa Paris Saint Germain.