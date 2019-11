© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rade Krunic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Milan-Napoli 1-1.

Sulla partita: "Oggi non era facile, il Napoli è una grande squadra, siamo stati bravi soprattutto nel primo tempo dove abbiamo fatto molto bene. Era una partita difficile, contava tantissimo, un punto è meglio di niente. Una vittoria ci avrebbe aiutato tantissimo ma siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così".

Sul momento: "Abbiamo incontrato avversari molto forti, spero di continuare anche io su questa strada, ho la fiducia del mister, spero che potremo coninciare presto a fare punti".

Sulle panchine iniziali: "Non lo so, all'inizio non stavo bene fisicamente, ho avuto un infortunio, ci vuole tempo per abituarsi. Non era facile anche per il Milan, adesso spero che io possa giocare le partite con grande continuità".