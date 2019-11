Milan, Krunic al 45': "Noi benissimo e sfortunati, ora rischiamo di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rade Krunic, centrocampista del Milan, all'intervallo della sfida contro il Napoli (1-1 il risultato dopo 45 minuti) è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Abbiamo avuto un po' di sfortuna. Abbiamo fatto benissimo in entrambe le fasi di gioco. Sul gol di Lozano io e i miei compagni pensavamo fosse fuorigioco, ma purtroppo non era così, siamo stati sfortunati. Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così. A metà campo dobbiamo rischiare qualcosa altrimenti non si fa gol. Non abbiamo concesso tanto, senza errori, ma ora dobbiamo essere più coraggiosi davanti".