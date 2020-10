Milan, Krunic: "Ci attende una gara difficile. Il nuovo ruolo? Mi piace, sono vicino alla porta"

Alla vigilia della sfida allo Sparta Praga, il centrocampista del Milan Rade Krunic parla così della sua posizione in campo e della sfida: "Ci attende una gara difficile contro una buona squadra, la differenza è proprio nel fatto che non conosciamo bene le squadre come in Italia, ma ci prepareremo bene per conoscere al meglio l'avversario e speriamo di vincere".

Ti piace questo nuovo ruolo sulla trequarti?

"Si mi piace, sono più vicino alla porta come ho fatto vedere anche in Scozia, non è la mia miglior caratteristica ma posso sicuramente dare qualcosa, se c'è bisogno di giocare in qualsiasi ruolo sono disponibile. Poi dipende dalla partita e di cosa c'è bisogno di fare".