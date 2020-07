Milan, Krunic: "E' il nostro miglior momento dall'inizio della stagione"

Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato a MilanTV prima della sfida contro la Juventus:

Siete pronti per affrontare la terza sfida in soli sette giorni?

"Ci siamo preparati come per tutte le altre partite. Sono l’aspetto mentale ora siamo più forti di prima, questa partita arriva al momento giusto per noi. Fisicamente non è facile ma andiamo avanti con l’entusiasmo".

Qual è il clima che si respira all'interno dello spogliatoio?

"Siamo finalmente diventati una squadra vera e forte. Supportiamo sempre i nostri compagni, è la strada giusta".

E' arrivato il momento di fare qualcosa in più per puntare all'Europa?

"Se c’è un momento giusto è questo, è il nostro miglior momento dall’inizio della stagione. Stasera possiamo e dobbiamo fare una bella partita e continuare sulla nostra strada come abbiamo fatto fino ad adesso".