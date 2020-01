© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rade Krunic è stato intervistato da Milan TV al termine di Milan-Sampdoria, terminata 0-0: "Non siamo riusciti a fare gol, il resto lo abbiamo fatto bene. Abbiamo commesso alcuni errori da non fare, ma il gioco e le occasioni non sono mancate. Dispiace tantissimo e spero che riusciremo a fare più gol e portare a casa più punti. Con Bennacer mi trovo bene, giochiamo col 4-3-3 come ad Empoli. Oggi non è stata la mia miglior partita e neanche dei miei compagni. Possiamo fare molto meglio ed essere più lucidi negli ultimi 20 metri per sfruttare meglio le occasioni. Ibrahimovic lo conosciamo benissimo, sappiamo che è un campione e ha una classe enorme. Come uomo mi ha sorpreso molto perché è un ragazzo umile, se posso dire ragazzo (ride, ndr). Poi parla anche la mia lingua, quindi ci siamo trovati benissimo. Mi dispiace per quell’occasione, dovevo sfruttarla meglio. Spero di continuare a giocare bene ma alla fine trovare il modo di vincere le partite".